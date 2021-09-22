Краснодар
Профиль пользователя Kachancik

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фото #2 пользователя Kachancik

О себе

Я максимально открыта к общению🙃
Люблю шутить на разные темы
Кушать азиатскую еду

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.