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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Andelika
О себе
Всем привет. Ищу попутчиков для совместных путешествий 😍… По профессии ПСИХОЛОГ- СЕКСОЛОГ. Общительная, весёлая. Люблю путешествовать, знакомиться с новыми людьми. Провожу интересные мероприятия , мастер - классы. Буду Рада знакомству.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
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