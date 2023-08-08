О себе

Обожаю читать! Читаю с детства много всякого, отечественного и зарубежного, но предпочтение отдаю русской классической прозе и истории 📚

Три года занимаюсь йогой 🧘🏻‍♀️

На протяжении последних лет 10 увлекаюсь фотографией) Есть опыт свадебной фотографии, люблю пейзажное фото, люблю снимать текстуры и детали, обожаю Пинтерест)

Коллекционирую винтажную посуду 🍽Осваиваю искусство сервировки со старинными тарелочками)

Люблю с классной музыкой ездить по окрестностям, устраивать пикники, делать красивые фото 🏞

Культурный досуг и посиделки с кофе - тоже ко мне ☕️