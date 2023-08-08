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Краснодар
Обожаю читать! Читаю с детства много всякого, отечественного и зарубежного, но предпочтение отдаю русской классической прозе и истории 📚
Краснодар
Профиль пользователя Nina_Nik
О себе
Обожаю читать! Читаю с детства много всякого, отечественного и зарубежного, но предпочтение отдаю русской классической прозе и истории 📚
Три года занимаюсь йогой 🧘🏻♀️
На протяжении последних лет 10 увлекаюсь фотографией) Есть опыт свадебной фотографии, люблю пейзажное фото, люблю снимать текстуры и детали, обожаю Пинтерест)
Коллекционирую винтажную посуду 🍽Осваиваю искусство сервировки со старинными тарелочками)
Люблю с классной музыкой ездить по окрестностям, устраивать пикники, делать красивые фото 🏞
Культурный досуг и посиделки с кофе - тоже ко мне ☕️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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