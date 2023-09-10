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Иваново
Трудоголик
Иваново
Профиль пользователя Vikki1609
О себе
Трудоголик
Общительная
Веселая
Легкая на подьем
Мужа нет
Парня нет
Абсолютно свободна,но не в поисках!!!!
Ищу только общение и дружбу!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие
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