Иваново

Профиль пользователя Vikki1609

О себе Трудоголик

Общительная

Веселая

Легкая на подьем

Мужа нет

Парня нет

Абсолютно свободна,но не в поисках!!!!

Ищу только общение и дружбу!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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