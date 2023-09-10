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Иваново
Иваново
Профиль пользователя Wallentini
О себе
Нравится фитнес, прогулки, кино и дружеские посиделки. Отличный алкоголь и хорошая еда поднимают настроение.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан
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