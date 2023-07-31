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Домодедово
люблю быть ласковой и дружелюбной, поддерживать человека, слушать его истории, но и свои рассказать не против. У меня не плохое чувство юмора, но и не редко я использую простой сарказм. имею образование медицинской сестры и косметолога. да и вообще, думаю, что со мной достаточно интересно.)
Домодедово
Профиль пользователя Maru20
О себе
люблю быть ласковой и дружелюбной, поддерживать человека, слушать его истории, но и свои рассказать не против. У меня не плохое чувство юмора, но и не редко я использую простой сарказм. имею образование медицинской сестры и косметолога. да и вообще, думаю, что со мной достаточно интересно.)
музыка мой постоянный жизненный спутник, без наушников никуда.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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