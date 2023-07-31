О себе

люблю быть ласковой и дружелюбной, поддерживать человека, слушать его истории, но и свои рассказать не против. У меня не плохое чувство юмора, но и не редко я использую простой сарказм. имею образование медицинской сестры и косметолога. да и вообще, думаю, что со мной достаточно интересно.)

музыка мой постоянный жизненный спутник, без наушников никуда.