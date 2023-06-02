Домодедово
Профиль пользователя Ivan007
О себе
Я хочу найти ту самую что будет со мной всю жизнь
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 📺 Политика ✝️ Религия 💰 Бизнес
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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