Самара
Выпить пива на пляже

фото пользователя Russ_in
прогуляться, перекусить

От пользователя @Russ_in

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