Самара
Профиль пользователя Russ_in

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О себе

Люблю кино и политическую литературу. Уважаю современное искусство, не против сыграть в настолки или выпить кофейку.

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 📚 Книги 🏢 Работа

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Выпить пива на пляже

Участие в других событиях

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Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

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Ищу компанию для комп. игры в хардкорный зомби апокалипсис Zomboid)

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Вечерний перекус

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