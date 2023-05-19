Санкт-Петербург
Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.

фото пользователя sokol76
прогуляться, перекусить

От пользователя @sokol76

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Mariya11
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться и выпить кофе.

маленькое фото пользователя Alina888
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

маленькое фото пользователя Viacheslav
Санкт-Петербург → Другое

На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

маленькое фото пользователя Mari88
Санкт-Петербург → Другое

Хочу Найти единомышленниц)

маленькое фото пользователя artmnvav
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу/покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя Sashaaaa
Санкт-Петербург → Другое

Рок концерт классической музыки

маленькое фото пользователя Enlfeed
Санкт-Петербург → Другое

Пишите пообщаемся

маленькое фото пользователя Nastasiar
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

маленькое фото пользователя ah_ann
Санкт-Петербург → Другое

Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя megetchanin
Санкт-Петербург → Другое

Го посмотрим нхл в три часа ночи и помурчим в дискордике?

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!