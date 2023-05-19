прогуляться, перекусить

От пользователя @sokol76

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Санкт-Петербург → Другое Го посмотрим нхл в три часа ночи и помурчим в дискордике?

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар!!!

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

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