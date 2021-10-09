Сочи
Профиль пользователя Daria_Goncharova

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О себе

Люблю исследовать город, находить новые места вроде тех аутентичных индийских лавок с украшениями и палочками. Люблю кофе и попробовать новое вкусное блюдо. Тихие и уединенные зоны, спокойствие и разговоры про всё. Электро музыка, джаз, инструментал, рок и всё остальное.
При любви к спокойствию я на самом деле довольно веселая и местами громкая, и ещё люблю делать людей счастливыми.

Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📺 Политика 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Завтра в кино вечером на фильм Четыреста ударов.

Санкт-Петербург → путешествия

Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар сегодня вечером

Сочи → пообщаться

Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

маленькое фото пользователя WsmSgr
Санкт-Петербург → Другое

Просто погулять

маленькое фото пользователя Aleksandr10
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя sokol76
Санкт-Петербург → Другое

Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.

маленькое фото пользователя Lime_Miami
Санкт-Петербург → Другое

Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

маленькое фото пользователя Danila
Санкт-Петербург → Другое

Устал гулять один

маленькое фото пользователя De0la0Krua
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка по городу

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