Сочи
Профиль пользователя Daria_Goncharova
О себе
Люблю исследовать город, находить новые места вроде тех аутентичных индийских лавок с украшениями и палочками. Люблю кофе и попробовать новое вкусное блюдо. Тихие и уединенные зоны, спокойствие и разговоры про всё. Электро музыка, джаз, инструментал, рок и всё остальное.
При любви к спокойствию я на самом деле довольно веселая и местами громкая, и ещё люблю делать людей счастливыми.
Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Завтра в кино вечером на фильм Четыреста ударов.
Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?
Сходить в бар сегодня вечером
Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!
Участие в других событиях
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.
Просто погулять
Сходить в бар
Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.
Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑
Устал гулять один
Прогулка по городу
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