Люблю исследовать город, находить новые места вроде тех аутентичных индийских лавок с украшениями и палочками. Люблю кофе и попробовать новое вкусное блюдо. Тихие и уединенные зоны, спокойствие и разговоры про всё. Электро музыка, джаз, инструментал, рок и всё остальное. При любви к спокойствию я на самом деле довольно веселая и местами громкая, и ещё люблю делать людей счастливыми.

Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📺 Политика 💩 Странный юмор 💰 Бизнес 📚 Книги

☣️ Токсичность ✝️ Религия

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

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