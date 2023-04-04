Новосибирск
Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.

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Есть машина снасти знаю куда.

От пользователя @Yuriks

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