Новосибирск
Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?
активный отдых
Если ты активный, позитивный, весёлый, то нам точно по пути 😉
От пользователя @Viktoria2023
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Погулять,сходить в кино
Новосибирск → Другое
Погулять , подружиться
Новосибирск → Другое
Прогуляться на набережной и выпить кофе))
Новосибирск → Другое
Выпить кофе в парке
Новосибирск → Другое
Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием
Новосибирск → Другое
Познакомиться с городом
Новосибирск → Другое
Встретиться, прогуляться. Мб где-нибудь посидеть)
Новосибирск → Другое
Прогуляться в парке
Новосибирск → Другое
Поговорить бы просто о чем нибудь
Новосибирск → Другое
Пью кофе, гоу со мной
Новосибирск → Другое
Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)
Новосибирск → Другое
Познокомиться
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!