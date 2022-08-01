Москва
Встретить НГ
собрать компанию
Так получилось что не с кем встретить НГ, в Москве недавно :)
Так получилось что не с кем встретить НГ, в Москве недавно :)
Ищу людей которые так же ищут компанию, а может и новых друзей.
От пользователя @Rude
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