Так получилось что не с кем встретить НГ, в Москве недавно :) Ищу людей которые так же ищут компанию, а может и новых друзей.

От пользователя @Rude

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Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

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