пообщаться

Привет ! Я не сильна в таком опыте так как чаще у меня есть знакомые, но нет хороших подруг, а очень хочется найти человека, с которым будешь чувствовать себя комфортно и вам будет классно общаться и в принципе дружить (не знаю как сказать по-другому) Буду рада знакомству 🫶🏻