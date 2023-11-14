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Москва — Хочу найти подругу/подруг от romanovva, 14.11.23

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Привет ! Я не сильна в таком опыте так как чаще у меня есть знакомые, но нет хороших подруг, а очень хочется найти человека, с которым будешь чувствовать себя комфортно и вам будет классно общаться и в принципе дружить (не знаю как сказать по-другому) Буду рада знакомству 🫶🏻

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