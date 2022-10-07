Москва
Сходить на мероприятие
сходить на мероприятие
Ищу подругу
Ищу подругу
Для прогулок , катание на самокатах, велосипеде, походы в театры, рестораны, путешествия
От пользователя @Dima222
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