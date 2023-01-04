Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Сходить в ресторан и вкусно поесть) кто со мной?приглашаю

Москва → другое Прогуляться в центре , вкусно покушать в красивом заведении)

Москва → Другое Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать

Москва → Другое Погулять , сходить в кафе, покататься на самокате

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.