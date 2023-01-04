Москва
Профиль пользователя Dima222
О себе
Бегаю
Люблю гулять
Катаюсь на велосипеде
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа
Не нравится:
☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
покататься на великах)
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Москва → Другое
Обсудить рестораны в Москве
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Москва → Другое
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
Москва → Другое
Погулять , сходить в кафе, покататься на самокате
Москва → Другое
Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать
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