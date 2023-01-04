Москва
Профиль пользователя Dima222

фото пользователя Dima222
фото #2 пользователя Dima222

О себе

Бегаю
Люблю гулять
Катаюсь на велосипеде

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на мероприятие

Москва → другое

Прогуляться в центре , вкусно покушать в красивом заведении)

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в ресторан и вкусно поесть) кто со мной?приглашаю

Участие в других событиях

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Простое, легкое общение 🤗

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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

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