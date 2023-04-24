Москва
Шмоткообмен?

фото пользователя Edhelwen
собрать компанию

У меня есть небольшая гора разных размеров, через пару недель вызову на неё Чумадан. До этого (не знаю как выбрать больше одной недели) можно её уменьшить за счёт того что вам что-то понравилось или увеличить за счёт того что у вас такая же проблема, что и у меня 😅

От пользователя @Edhelwen

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