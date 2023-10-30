💥МАСШТАБНАЯ ВСТРЕЧА - НЕТВОРКИНГ 25 НОВЫХ ЗНАКОМСТВ 🔥 Запись открыта❗ 🍁25 НОЯБРЯ в 17.00🍁 ЧТО ВАС ЖДЁТ: 🧠Психологические игры Интерактивное общение по вопросам и заданиям на разные темы, чтобы быстро наладить контакт, понять мышление других людей, увидеть новые грани своей личности ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ: 🤝 25 Новых целевых знакомств 🧠 Инсайты от психологических игр 👥 Повысите навык коммуникации 😊 Раскроете новые личностные качества 🗣️ Много живого общения и Позитивных эмоций Мероприятие пройдёт в Лофте, где специально под участников закроют этаж

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