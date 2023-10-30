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Москва — Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

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собрать компанию

💥МАСШТАБНАЯ ВСТРЕЧА - НЕТВОРКИНГ
25 НОВЫХ ЗНАКОМСТВ 🔥
Запись открыта❗

🍁25 НОЯБРЯ в 17.00🍁

ЧТО ВАС ЖДЁТ:
🧠Психологические игры
Интерактивное общение по вопросам и заданиям на разные темы, чтобы быстро наладить контакт, понять мышление других людей, увидеть новые грани своей личности

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
🤝 25 Новых целевых знакомств
🧠 Инсайты от психологических игр
👥 Повысите навык коммуникации
😊 Раскроете новые личностные качества
🗣️ Много живого общения и Позитивных эмоций

Мероприятие пройдёт в Лофте, где специально под участников закроют этаж

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