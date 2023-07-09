Казань
Тусить на квартале
прогуляться, перекусить
От пользователя @Adelky13
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найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)
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