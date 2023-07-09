прогуляться, перекусить

От пользователя @Adelky13

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Казань → Другое Я хочу в клуб 💃

Казань → Другое Прогуляться во дворе

Казань → Другое Прогуляться по летней Казани🤗

Казань → Другое Прогуляться, хорошо провести время

Казань → Другое найти друзей, просто общение онлайн о всем, почти)

Казань → Другое Я бы не против

Казань → Другое Погулять с кем нибудь

Казань → Другое Погулять, сходить на шопинг

Казань → Другое В клуб хочу

Казань → Другое Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

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