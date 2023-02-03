Брянск
Фестиваль Урочище
прогуляться, перекусить
Ищу себе компанию для совместного посещения мероприятия на Кургане в обед. Хочется драки на мечах посмотреть и рукодельнические разности, а одному не хочется
От пользователя @Pandez
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