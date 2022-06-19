Брянск
Профиль пользователя Pandez
О себе
Обожаю природные красоты, недолюбливаю жару, периодически играю в настольные игры, на приставке. Слушаю очень много музыки, она уже стала частичкой меня, изредка выбираюсь на атмосферные концерты
Профиль обновлён 30 июня 2023 г.
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