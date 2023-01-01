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Железнодорожный
Профиль пользователя Aksinia93

фото пользователя Aksinia93

О себе

Люблю выставки,музеи,концерты.Обожаю домашних животных.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать💨 Кальян

События пользователя

Железнодорожный → прогуляться, перекусить

Ищу подруг!!!Недавно переехала в город,ищу подругу для общения и прогулок!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ElenaAl

Железнодорожный → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе поболтать.

Откликнулся 1 участник

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