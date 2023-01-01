О себе

Творческий человек, люблю рисовать на чем угодно: бумага, планшет, ногти, пряники и тд. Еще люблю готовить вкусняшки , особенно пп-шные . А так же гулять по интересным улицам и закоулкам, особенно там, где еще не бывала, а путешествовать так вообще всегда только «за!» ну и спорт: бассейн, велосипед, йога и тд, за любой кипеш)