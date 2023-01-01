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Тюмень
Профиль пользователя Oksa123

фото пользователя Oksa123

О себе

Творческий человек, люблю рисовать на чем угодно: бумага, планшет, ногти, пряники и тд. Еще люблю готовить вкусняшки , особенно пп-шные . А так же гулять по интересным улицам и закоулкам, особенно там, где еще не бывала, а путешествовать так вообще всегда только «за!» ну и спорт: бассейн, велосипед, йога и тд, за любой кипеш)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика

События пользователя

Тюмень → прогуляться, перекусить

Сгонять в Екб на пару деньков погулять, познакомиться с городом

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