О себе

Работаю на удаленке, часто езжу в Москву. Люблю животных, есть кот, пара змей, был опыт содержания и тренировок с собакой, были крысы и мыши (как пэты), птицы, занималась конным спортом, привлекают рептилии и экзотические виды животных. Люблю разную музыку, разные занятия (творчество). Эзотерика, астрология (не шарю но привлекает). Фильмы и сериалы, фэнтази. Люблю гулять , но все реже выходит. Носила три года натуральные дреды, буду рада пообщаться с такими же дреданутыми. В Туле недавно, город не знаю.