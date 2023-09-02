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Тула
Профиль пользователя Eresat

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О себе

Работаю на удаленке, часто езжу в Москву. Люблю животных, есть кот, пара змей, был опыт содержания и тренировок с собакой, были крысы и мыши (как пэты), птицы, занималась конным спортом, привлекают рептилии и экзотические виды животных. Люблю разную музыку, разные занятия (творчество). Эзотерика, астрология (не шарю но привлекает). Фильмы и сериалы, фэнтази. Люблю гулять , но все реже выходит. Носила три года натуральные дреды, буду рада пообщаться с такими же дреданутыми. В Туле недавно, город не знаю.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность
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