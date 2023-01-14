О себе

Всем привет! Увлекаюсь созданием картин алмазной мозайкой. Люблю слушать музыку разную особых предпочтений в жанах нету. Люблю отдых на природе, гулять в парках. Читаю книги в основном онлайн, но бумажные варианты люблю больше. Люблю ездить на велосипеде.