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Сарапул
Профиль пользователя Valentina24

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О себе

Всем привет! Увлекаюсь созданием картин алмазной мозайкой. Люблю слушать музыку разную особых предпочтений в жанах нету. Люблю отдых на природе, гулять в парках. Читаю книги в основном онлайн, но бумажные варианты люблю больше. Люблю ездить на велосипеде.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📚 Книги🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🎭 Театр🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей

События пользователя

Сарапул → пообщаться

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