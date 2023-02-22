Люблю есть и готовить (иногда)), погулять по красивым улицам Питера, не прочь сходить на выставку, в музей, могу составить компанию для шоппинга или просто поболтать. Люблю кино (*в сценарии обязательны слезовышибающие сцены 🙂) Могу поддержать серъезные темы, но больше склонна шутить, ценю остроумие, стараюсь быть честной в отношениях. Ищу подруг, после переезда из другого города общение ограничивается только коллегами на работе

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

🎲 Настольные игры 🪩 Ночной клуб

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