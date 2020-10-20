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Оренбург
Профиль пользователя BlackDieRose

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О себе

Я очень специфический человек, я могу общаться на любые темы, даже если тематика мне не знакома
Я спокойная, но бываю энергичной
Увлекаюсь велоспортом, готовкой и все что в голову попадет

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📺 Политика ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
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