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Новошахтинск
Профиль пользователя Oksana92

фото пользователя Oksana92

О себе

Музыку слушаю очень разную от Король и Шут до Лолиты все зависит от настроения и компании))))Из спорта прогулка в парке иногда фитнес

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия🏫 Учеба☣️ Токсичность📚 Книги🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
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