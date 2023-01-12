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Москва
Москва
Профиль пользователя Vadim4ik17
О себе
Меня зовут Вадим, мне 20 лет. В данный момент пытаюсь познать себя, начинаю заниматься саморазвитием, и ищу приятный круг общения. Хотелось бы найти друзей в Москве, и стать более счастливым человеком)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться
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