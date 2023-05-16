Москва
Профиль пользователя Miss_arinka
О себе
Ищу друзей 🤗
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада новым знакомствам! 🙂
Москва → Другое
Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))
Москва → Другое
Ищу интересных людей для общения
Москва → Другое
Ищу друзей по всему миру😌
Москва → Другое
Просто и обо всем и прямо сейчас , велкоме🙃
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогуляться по парку
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу в Питере))
Москва → Другое
Еще не совсем здесь разбираюсь, кто непротив познакомиться напишите )
Москва → Другое
Обо всём о чём можно....
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