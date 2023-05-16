Москва
Профиль пользователя Miss_arinka

фото пользователя Miss_arinka

О себе

Ищу друзей 🤗

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alenalaz
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым знакомствам! 🙂

маленькое фото пользователя Olga777
Москва → Другое

Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

маленькое фото пользователя borodin21171
Москва → Другое

Ищу интересных людей для общения

маленькое фото пользователя nicomars
Москва → Другое

Ищу друзей по всему миру😌

маленькое фото пользователя Mercedesbenz
Москва → Другое

Просто и обо всем и прямо сейчас , велкоме🙃

маленькое фото пользователя Ka19
Санкт-Петербург → Другое

Хочу прогуляться по парку

маленькое фото пользователя Write
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу в Питере))

маленькое фото пользователя Dd44
Москва → Другое

Еще не совсем здесь разбираюсь, кто непротив познакомиться напишите )

Москва → Другое

Обо всём о чём можно....

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.