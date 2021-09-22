Привет всем! Я люблю фотосессии, видеосьемки, раньше снималась как фотомодель, люблю творческие проекты. Так же различные мероприятия, вечеринки. Только в ночные клубы не хожу уже, очень редко, так как у меня сын - 7 лет, живем вдвоем. Ребенка тоже часто беру на различные встречи и мероприятия. Ему интересно то же, что и мне) Музыку слушаю разную, меломан. Люблю фильмы, сериалы -любимые жанры артхаус. психология, фильмы про отношения, любовь, фильмы катастрофы. Сериалы люблю русские современные, а также медицинские.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

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