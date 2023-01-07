Люблю свой город. Много играю в Raid: Shadow Legend. Человек-сканер. Могу поддерживать диалог, если это обоюдно.

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 📸 Пофоткаться

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян 🎸 Концерт / фестиваль

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