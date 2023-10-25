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Белово
Белово
Профиль пользователя Serega997
О себе
Люблю рок,панк рок, Хеви металл , а остальные жанры так по настроению.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться
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