183/88, 33 года. Работаю архитектором, занимаюсь ландшафтом, дизайном, визуализацией и в таком роде. Коренной Целиноградец. Музыка — синтипоп, индирок, построк, альтернатива. Любимый сериал — Клиника, любимый жанр книг — научная фантастика, любимая манга — 2001 ночь и Берсерк, любимое аниме — Бек, уже лет 10 не читаю мангу и не смотрю аниме, указал для возможности "сопряжения"). Летом активно катаю на велосипеде, сейчас хожу в зал и бассейн. Так же иногда рисую в свободное время. Люблю активный отдых, алкоголь уже надоел со времен студенчества, не курю, но иногда могу выпить с друзьями. Юмор люблю черный, циничный и бредовый, сам уважаю в людях способность шутить над собой и трезво оценивающих себя.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия

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