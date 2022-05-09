Екатеринбург
Посмеяться
Всем привет. Предлагаю пойти на местный стендап в 19 или 22ч на Вайнера 10 ( билеты по 300-500р ) , после него завалиться компанией в американку поорать караоке. 18+. Пьющие, курящие приветствуются. Главное позитивные .
От пользователя @VadimS
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