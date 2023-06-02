Владивосток
Активити - весело провести время

фото пользователя khudyakov.sk
собрать компанию

Собраться 6-8 человек и поиграть в активити. Сама игра есть у нас. Можно с алкоголем , так веселее . Лишь бы не подрались :) можно в центре в Мосигре .

От пользователя @khudyakov.sk

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