Если ты живёшь недалеко или тебе не лень ехать, то буду рад компании - я там частенько отдыхаю после работы. У меня есть ракетки для настольного тенниса - могу научить играть :)

От пользователя @Vyacheslav1

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