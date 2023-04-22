Тбилиси
Отдохнуть в Мзиури парке
Если ты живёшь недалеко или тебе не лень ехать, то буду рад компании - я там частенько отдыхаю после работы. У меня есть ракетки для настольного тенниса - могу научить играть :)
От пользователя @Vyacheslav1
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