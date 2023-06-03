Старый Оскол
Кто на настольные игры в субботу ?

фото пользователя Vayner
прогуляться, перекусить

Будет проводиться игра после 6 часов вечера

От пользователя @Vayner

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