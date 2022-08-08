Санкт-Петербург
Классно провести время

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активный отдых

Покататься, поплавать на сапе в хорошую погоду. погреться дома с вкусняшками и классным кино, потрясно делаю массаж рук)

От пользователя @TBlayer

1 участник
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