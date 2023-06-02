пообщаться

От пользователя @ABC5

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Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

Новосибирск → Другое Ваши предложения ✨

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое го погуляем и пообщаемся? :з

Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

Новосибирск → Другое Прогуляться и вкусно поесть 😋

Новосибирск → Другое Погулять, пообщаться о том как прекрасна наша жизнь...

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

Новосибирск → Другое Как насчёт поиграть в факторию с модом: PARANOIDAL?

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