прогуляться, перекусить

От пользователя @Mikkey777

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Новосибирск → Другое Где кто ??

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

Новосибирск → Другое Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

Новосибирск → Другое Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Выпить в тепле 😅💃🍺

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