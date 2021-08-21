активный отдых

От пользователя @Ekaterina111

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Нижний Новгород → Другое Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

Нижний Новгород → Другое Го на шашлычек

Нижний Новгород → Другое Предлагаю собраться в каком-нибудь баре

Нижний Новгород → Другое Показ фильма "Спасибо, что живой"

Нижний Новгород → Другое Давайте качать мозг интеллектуальными беседами и ловить кринж

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

Нижний Новгород → Другое Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

Нижний Новгород → Другое Не хочешь прогуляться

Нижний Новгород → Другое По барам, петь и пить :)

Нижний Новгород → Другое Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️

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