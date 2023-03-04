Снег во всю идет)хочется найти компанию таких же новичков сноубордистов что бы ездить в волен-степаново 🏂🏂

От пользователя @Motomom_L

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