Москва
Покататься на сноуборде

фото пользователя Motomom_L
активный отдых

Снег во всю идет)хочется найти компанию таких же новичков сноубордистов что бы ездить в волен-степаново 🏂🏂

От пользователя @Motomom_L

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