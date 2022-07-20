Москва
Поиграть в игры
прогуляться, перекусить
От пользователя @ShaRLoTTaN
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
Сходить на ферму альпак
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Москва → Другое
погулять по москве, болтать обо всём на свете
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Москва → Другое
Пообщаться:)
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!