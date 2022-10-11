активный отдых

От пользователя @Osman

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Краснодар → Другое Я хочу прогуляться

Краснодар → Другое Посидеть в кафе

Краснодар → Другое Пойдёмте смотреть на ливень

Краснодар → Другое Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!

Краснодар → Другое Пообщаться с интересными людьми.

Краснодар → Другое Сгонять на море.

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