Краснодар
Погулять ,

прогуляться, перекусить

Погулять , сходить куда нибудь , или поехать на отдых

От пользователя @Asdfghnn

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