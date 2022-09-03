Краснодар
Погулять ,
прогуляться, перекусить
Погулять , сходить куда нибудь , или поехать на отдых
От пользователя @Asdfghnn
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Краснодар
Краснодар → Другое
Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы
Краснодар → Другое
Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать
Краснодар → Другое
Погулять взять по шавухе
Краснодар → Другое
Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊
Краснодар → Другое
Встреча по интересам
Краснодар → Другое
Хочу обзавестись новыми друзьями
Краснодар → Другое
Ищу подруг
Краснодар → Другое
Ищу желающих играть в настолки
Краснодар → Другое
Прогуляться перекусить
Краснодар → Другое
Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без
Краснодар → Другое
Гидрострой?
Краснодар → Другое
Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))
Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!