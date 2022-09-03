Погулять , сходить куда нибудь , или поехать на отдых

От пользователя @Asdfghnn

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Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

Краснодар → Другое Ищу желающих играть в настолки

Краснодар → Другое Встреча по интересам

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

Краснодар → Другое Погулять взять по шавухе

Краснодар → Другое Пофотографировать друг друга или просто кофе выпить и поболтать

Краснодар → Другое Буду рада обрести новых подруг, найти общие интересы

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