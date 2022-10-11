прогуляться, перекусить

От пользователя @Dianna

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Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, с детьми или без

Краснодар → Другое Посидеть в кафе

Краснодар → Другое Поиграть в большой теннис

Краснодар → Другое Ищу просто общения с хорошими людьми

Краснодар → Другое Ищу подруг для совместных прогулок )

Краснодар → Другое Есть хороший дизайнер в Краснодаре?

Краснодар → Другое Если пришлешь мэмчик, и отвечу тем же!

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