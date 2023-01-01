прогуляться, перекусить

От пользователя @aaa2305aaa

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Краснодар → Другое Прогуляться в парке Галицкого

Краснодар → Другое Сходить в театр или в кино и посидеть в ресторане

Краснодар → Другое Отдохнуть , пройтись по красивым местам городка нашего ))))

Краснодар → Другое Ищу людей по интересам

Краснодар → Другое Сходить в театр, кино

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Краснодар → Другое Открыта к предложениям , погулять , съездить на природу

Краснодар → Другое К морю на лясе!

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