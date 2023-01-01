Краснодар
Кто свободен ? Я за любое предложение, так как сам свободен.
прогуляться, перекусить
От пользователя @aaa2305aaa
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