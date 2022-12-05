Краснодар
Хочу гулять
другое
От пользователя @Artem1995
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Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.
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