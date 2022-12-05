Краснодар
Хочу гулять

другое

От пользователя @Artem1995

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Краснодар

маленькое фото пользователя Graff
Краснодар → Другое

Сходить кофе попить

маленькое фото пользователя Devid_Trushk0v
Краснодар → Другое

Пообщаться со счастьем

маленькое фото пользователя Mirin
Краснодар → Другое

Хочу скоротать вечер

маленькое фото пользователя Temza
Краснодар → Другое

Приятного общения

маленькое фото пользователя Natalie01
Краснодар → Другое

Прогуляться по городу пешком

маленькое фото пользователя Olesia
Краснодар → Другое

Ищу подругу , Прогуляться , попить кофе , пообщаться )

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Давай бегать по Ботаническому саду, как подбитые тюлени

маленькое фото пользователя AndreyProRus
Краснодар → Другое

Просто пообщаться с хорошим человеком. Приехал не давно в Краснодар

маленькое фото пользователя Kennis
Краснодар → Другое

Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.

маленькое фото пользователя Sonia_23
Краснодар → Другое

Ищу подружек

маленькое фото пользователя Artur27
Краснодар → Другое

Прогуляться перекусить

маленькое фото пользователя Kras
Краснодар → Другое

Го гулять!

Хочешь найти новых друзей в городе Краснодар?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Краснодар, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!